À semelhança de Portugal, a seleção italiana também terá de jogar o play-off para tentar garantir a presença no Mundial do Qatar. O selecionador da «squadra azzurra» está confiante no apuramento em março, onde terá pela frente a Macedónia do Norte e, depois, até poderá disputar uma das vagas com a seleção portuguesa, caso a turma das Quinas derrote a Turquia.

«Somos fortes e estaremos lá por várias razões. Fomos a melhor equipa no Europeu, vencemos merecidamente. Só perdemos uma vez nos últimos três anos, num jogo em que ficámos com 10 jogadores. Noutros nunca estivemos sequer perto de perder», disse Roberto Mancini em declarações à Gazzetta dello Sport.

O selecionador transalpino não fugiu à questão da Bola de Ouro e apontou que Jorginho teria sido o justo vencedor, isto apesar de o médio do Chelsea ter falhado duas grandes penalidades diante da Suíça, durante a qualificação para o Mundial2022.

«Jorginho merecia a Bola de Ouro pelo que fez com a seleção, foi um jogador crucial para nós. Lembro-me do penálti contra a Espanha, não dos dois que ele falhou, e vejo que ele continua a marcar, não há problemas», concluiu.