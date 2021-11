Espanha teve de sofrer para carimbar o passaporte para o Mundial no Qatar. A 'La Roja' disputou o encontro decisivo diante da Suécia e só chegou ao golo da vitória aos 86 minutos, por Álvaro Morata.

Pablo Sarabia e Raul de Tomas iniciaram a partida a titulares na seleção espanhola, mas foram substituídos ao minuto 60'.

A Grécia partiu para o encontro diante do Kosovo sem hipóteses de qualificação, e não foi além de um empate a uma bola. A seleção grega adiantou-se no marcador graças ao golo do avançado do Olympiakos, Georgios Masouras, aos 44 minutos. A resposta da formação visitante chegou já no último quarto de hora do encontro, por Amir Rrahmani.

O guarda-redes do Benfica, Odysseas Vlachodimos, completou os 90 minutos.

Espanha terminou a fase de qualificação no primeiro lugar do Grupo B, com 19 pontos. A Suécia, com 15, ficou no segundo posto e segue para o 'play off'. Grécia (10 pontos), Geórgia (7) e Kosovo (5) não vão ao Qatar.