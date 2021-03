Os jogadores da seleção da Alemanha vestiram camisolas com a inscrição «direitos humanos», um dia depois de a Noruega o ter feito, como resposta à denúncia da situação dos trabalhadores migrantes no Qatar, país que vai organizar o Campeonato do Mundo de 2022.



Com uma letra das palavras «human rights» («direitos humanos») em cada camisola, os internacionais alemães posaram para a fotografia antes do início do jogo com a Islândia, que dá início ao grupo J da qualificação para o Mundial2022.