Bruno Fernandes em declarações à RTP, depois da goleada de Portugal à Nigéria (4-0), no Estádio de Alvalade, no último jogo de preparação para o Mundial2022:

- Acho que foi um jogo muito completo, fomos capazes de ter bola, gerir o jogo e aproveitar as oportunidades para fazer golo. Eles tiveram algumas oportunidades nesta segunda parte, mas o Rui [Patrício] esteve em grande plano. Fomos uma equipa capaz, hoje fomos uma demonstração disso. Foi um passo importante para o que aí vem, para criar confiança

[Bom teste para o Gana?]

- Aquilo que nos passava pela cabeça era aquilo que queremos para nós, as nossas ideias de jogo, para o mister ver as opções que tem, gerir o grupo, dar oportunidade a quem ainda não tenha jogado. Todos mostraram qualidade que têm.

[É jogador do United, como viu esta entrevista de Ronaldo?]

- Só falo a seleção. Aqui é seleção e Mundial, o Manchester vai ser depois do Mundial, se Deus quiser será depois do dia 18. Estamos focados no Mundial.