Na conferência de imprensa após o jogo contra a Sérvia, Fernando Santos revelou que o árbitro Danny Makkelie reconheceu o erro no lance que poderia ter dado o 3-2 a Portugal e que pediu desculpas.



«Em relação ao lance do golo não tenho dúvidas. Estive dentro da cabine do árbitro e ele pediu-me desculpa. Ele dentro do campo disse-me que ia ver as imagens e que se eu tivesse razão, pediria desculpa. Ele chamou-me, fui lá e ele pediu-me desculpa. É a segunda vez num apuramento que me pedem desculpa depois de um jogo. Eu tenho um grande respeito, mas disse-lhe que não era possível. Numa competição deste calibre não haver VAR ou linha de baliza. Ele disse-me que não havia tecnologia da linha de golo e que era importante que houvesse. A bola estava meio metro dentro da linha de golo e o jogador estava do lado oposto do fiscal de linha. Não há nenhum obstáculo entre o fiscal de linha e o golo. Foi muito claro. O jogador adversário está do lado oposto, ele deveria ter visto. Isto não resolve o problema, vamos empatar na mesma. Há que repensar este tipo de situações. Os árbitros erram, é verdade, mas por isso há VAR e tecnologia da linha de baliza», disse, aos jornalistas.