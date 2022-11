Fernando Santos, selecionador de Portugal, em declarações à RTP, depois da goelada à Nigéria (4-0), em jogo de preparação para o Mundial2022:

[Comprava este resultado para o jogo com o Gana?]

- Acho que Portugal fez um bom jogo, coisas muito boas, muitas coisas positivas, mas também temos de melhorar. Não comprava esta exibição na totalidade. Tivemos alguns problemas, não na organização do jogo, mas perdemos algumas bolas. Quando fizemos tudo bem, controlámos o jogo, mas quando baixámos a intensidade, fomos mais lentos e cometemos alguns erros ao nível do passe. A Nigéria teve duas ou três oportunidades, acho isso desnecessário, mas, no global, Portugal fez um bom jogo, com um público fantástico. Agora vamos partir para o Qatar para trazer uma alegria enorme para os 11 milhões de portugueses.

[Uma seleção a jogar ao ataque, é isso que pretende para o Mundial?]

- É isso que espero que aconteça, mas isso é lá dentro do campo. Cá fora, a gente planeia, faz, mas lá dentro é que conta. Se conseguirmos estar o nível de foco total que estamos neste momento, com uma grande alegria, uma grande vontade, podemos fazer bem, sem cometer erros.

[Tem dúvidas para o onze com o Gana? Quais?]

- Não tenho assim tantas dúvidas. Este jogo era uma questão de continuidade do treino, pôr os jogadores a jogar, não vamos tirar ilações a partir de um jogo. Estou muito perto do onze, mas claro que não vou dizer quais são as dúvidas.