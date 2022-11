A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) juntou-se a outras nove federações numa posição conjunta de defesa dos direitos humanos e laborais, no âmbito das polémicas que envolvem o Qatar.

«Gostaríamos de reagir aos últimos desenvolvimentos e discussões públicas relacionadas com os desafios fora do campo no país anfitrião antes que o futebol se torne no centro das atenções.

Reconhecemos e congratulamo-nos, como fizemos no passado, de que foram feitos progressos significativos por parte do Qatar, nomeadamente no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores migrantes, com o impacto das alterações legislativas demonstrado nos recentes relatórios da Organização Internacional do Trabalho.

Congratulamo-nos com as garantias dadas pelo governo qatari e pela FIFA sobre a segurança e inclusão de todos os adeptos que vão marcar presença no Mundial, incluindo os fãs LGBTQ+», lê-se na nota emitida pela FPF no site oficial.

«Os direitos humanos são universais e aplicam-se em todo o lado», lê-se ainda, num documento subscrito ainda pelas federações da Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Noruega, País de Gales, Países Baixos, Suécia e Suíça.