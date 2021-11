O internacional sérvio Sergej Milinkovic-Savic considera que Portugal é «uma das melhores seleções do Mundo», mas também diz que a Sérvia tem agora uma melhor equipa do que aquela que esteve no últimos Campeonato do Mundo e tem capacidade para, este domingo, ir ao Estádio da Luz lutar pelo primeiro lugar da classificação na corrida para o Mundial2022.

«Bem, como toda a gente, acho que eles são uma das melhores seleções do mundo. Acho que nem preciso falar muito deles, é tudo muito claro e óbvio no que diz respeito a eles. Também sei o que podemos fazer frente a Portugal. Acho que a nossa equipa é melhor do que a última que mandámos ao Campeonato do Mundo, portanto toda a gente sabes que vamos lá para vencer. Toda a gente sabe do que precisamos e estamos todos ansiosos pelo jogo de domingo», começou por referir o jogador em entrevista ao site da FIFA.

O jogador da Lazio falou ainda Cristiano Ronaldo e considera que o facto de já ter defrontado o internacional português na Série A pode ser uma vantagem para a sua equipa. «É um dos melhores jogadores do mundo. Tive a oportunidade de o defrontar nas duas temporadas em que ele jogou na Juventus e penso que isso pode tornar as coisas mais fáceis para nós. Sei como tenho de jogar contra ele e acho que isso pode ser uma grande ajuda», comentou ainda.