O tenista sérvio, Novak Djokovic, partilhou a euforia que sentiu no momento do golo de Mitrovic, que garantiu a vitória da Sérvia sobre Portugal, por 2-1, e encaminhou a seleção portuguesa para o 'play off' do Mundial 2022.

Djokovic identificou, até, alguns dos jogadores da seleção sérvia na publicação e estava ao rubro com o telemóvel na mão, onde assistia ao jogo. Na televisão, claro, decorria um jogo de ténis.

Veja o momento partilhado pelo tenista: