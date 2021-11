O Mali terminou o apuramento para o 'play off' do Mundial 2022 com mais uma vitória, desta feita diante do Uganda.

Falaye Sacko, do Vit. de Guimarães, alinhou de início na equipa da casa, que venceu por 1-0, graças a um golo de Kalifa Coulibaly, aos 18 minutos.

O Mali terminou no primeiro lugar do Grupo E da qualificação africana para o Mundial do Qatar, com 16 pontos, fruto de cinco vitórias e um empate.

Recorde-se que os 10 vencedores de cada grupo vão disputar cinco vagas, nos ‘play-offs’, a duas mãos, em março de 2022.

O Congo, do portista Mbemba, já assegurou a presença nesta fase, tal como o Egito, orientado por Carlos Queiroz, Mali, Marrocos e Senegal.