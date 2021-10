Mehdy Taremi, avançado do FC Porto, voltou a ser determinante em mais um triunfo do Irão ao marcar o golo solitário que permitiu à seleção persa ultrapassar os Emirados Árabes Unidos (1-0), em jogo da terceira jornada do Grupo A da zona asiática de qualificação para o Mundial2022.

Um golo, marcado aos 70 minutos, bem ao estilo de Taremi, com uma bola solta, à entrada da área, onde o avançado é mortífero, desviando a bola do guarda-redes. O Irão podia ter aumentado a vantagem, já em tempo de compensação, na sequência de uma grande penalidade, mas Azmoun desperdiçou o pontapé desde a marca dos onze metros.

O Irão somou, assim, a terceira vitória em outros tantos jogos (cinco golos marcados e nenhum sofrido) e lidera o Grupo A destacado, com um máximo de 9 pontos, à frente da Coreia do Sul (7); EAU, Líbano e Iraque ( todos com 2); e Síria (1).

Recordamos que Taremi, depois de ter sido expulso frente ao Paços de ferreira, vai cumprir um jogo de castigo na Taça de Portugal frente ao Sintrense.

Veja o golo de Taremi: