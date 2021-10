A seleção feminina de Portugal somou esta terça-feira o terceiro triunfo consecutivo no Grupo H da fase de qualificação para o Mundial de 2023, ao golear a Bulgária por 5-0, em Plovdiv, num jogo em que teve uma entrada de rompante.

Cinco dias após o sofrido 2-1 à Sérvia, em Setúbal, Francisco Neto promoveu cinco alterações e a formação das «quinas» resolveu nos primeiros compassos, com um autogolo de Yanitsa Ivanova, logo aos três minutos, e um tento de Jéssica Silva, aos quatro.

A seleção lusa garantiu, desde logo, os três pontos e, até final, exibiu uma superioridade incontestável – 20-1 em remates -, chegando à goleada com golos de Diana Silva (57m), Diana Gomes (70m) e Carole Costa (76m, gp).

Desta forma, Portugal, que arrancou a qualificação com um frustrante empate na Turquia (1-1), passou a somar dez pontos, reforçando o segundo lugar no grupo, atrás da favorita Alemanha, que soma 12, depois do 7-0 desta terça-feira a Israel.

Portugal jogou com a seguinte equipa: Inês Pereira, Catarina Amado (Francisca Nazareth, 58), Diana Gomes, Carole Costa, Alícia Correia, Dolores Silva (Fátima Pinto, 73), Andreia Faria (Tatiana Pinto, 57), Andreia Jacinto (Suzane Pires, 67), Ana Borges, Jéssica Silva e Diana Silva (Carolina Mendes, 67).