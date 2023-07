Cumpridos dois dias de competição, com cinco jogos já disputados, a vitória mais expressiva do Mundial feminino pertence à Espanha, que aplicou um 3-0 à Costa Rica.

A seleção orientada por Jorge Vilda marcou os três golos no espaço de seis minutos, sendo que um deles foi da autoria de Aitana Bonmatí, que acabou eleita MVP do encontro de Wellington.

Um belo início de competição para uma jogadora que muitos apontam como candidata à Bola de Ouro. Em 2022 já foi indicada para o prémio, de resto, e no Europeu desse ano esteve em destaque na seleção espanhola, na ausência de Alexia Putellas.

MVP da final da Liga dos Campeões de 2021, foi eleita a melhor jogadora da edição 2022/23, ambas conquistadas pelo Barcelona.

Nascida a 18 de janeiro de 1998, em Vilanova i la Geltrú, na Catalunha, Aitana Bonmatí destaca-se pelo estilo de jogo elegante e técnico, que conquistou os adeptos e a crítica.

Apesar da sua estatura diminuta (1,57m), Aitana mostra que o tamanho não é um obstáculo para sucesso. Inspirada pelo lendário Xavi Hernández, agora treinador da equipa masculina do Barcelona, a internacional espanhola tem desenvolvido a visão de jogo e a capacidade de liderança.

O apelido apresentado por Aitana na camisola revela também uma opção familiar curiosa: em Espanha, tradicionalmente, as pessoas usam o apelido paterno primeiro, mas os pais da jogadora foram pioneiros no movimento para mudar essa tradição. «Em muitas situações, as mulheres são relegadas a um papel secundário», diz Bonmatí. «Nunca me deixei ser empurrada para o lado.»

Este texto é baseado no perfil de Aitana Bonmatí, escrito por Amalia Fra, que escreve para o AS, no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.