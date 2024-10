Com Maxi Araújo no onze inicial e Franco Israel no banco de suplentes, o Uruguai deslocou-se até ao Peru e saiu derrotado por 1-0, em mais um jogo da fase de qualificação sul-americana, para o Mundial 2026.

No Estádio Nacional de Lima, o único golo do encontro foi apontado por Miguel Araújo, praticamente em cima do minuto 90. Este triunfo dá alguma esperança à equipa da casa, que soma assim seis pontos e está mais perto dos lugares de acesso ao Campeonato do Mundo.

Quanto ao Uruguai, somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer, ainda que mantenha a terceira posição, com 15 pontos e está confortável na tabela, a cinco pontos da líder, a Argentina.

Veja aqui o golo apontado por Miguel Araújo: