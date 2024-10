Venezuela e Argentina empataram a um golo, num jogo a contar para a nona jornada da fase de qualificação sul-americana, do Mundial 2026.

Nicolás Otamendi foi titular na formação albiceleste e este em bom plano, num relvado praticamente encharcado em Maturín, que obrigou inclusive ao adiamento do encontro. Aos 13 minutos, um pontapé de livre obrigou à intervenção do guarda-redes venezuelano, mas no sítio certo, Otamendi recebeu o esférico e atirou para o fundo da baliza.

Veja aqui o golo de Otamendi frente à Venezuela:

Ora, a vantagem manteve-se até ao intervalo e para o segundo tempo, a Venezuela veio dos balneários com vontade de mandar no jogo. As oportunidades de perigo foram todas da equipa da casa, que chegou, sem qualquer surpresa ao empate. Após assistência de Soteldo, o experiente avançado Salamón Rondón atirou a contar.

Este resultado mantém a Argentina na liderança da tabela, com 19 pontos, mais três do que a Colômbia e com quatro de vantagem para o Uruguai.

Nos restantes jogos desta quinta-feira, a Bolívia recebeu e venceu a Colômbia, por 1-0, graças ao golo solitário de Miguelito. A equipa da casa esteve a jogar com menos um elemento desde os 21 minutos, quando Cuellar viu o cartão vermelho direto, mas apesar da falta de posse de bola, conseguiu ser eficaz à frente da baliza.

Por fim, Equador e Paraguai não foram além de um empate a zero, num jogo em que o ex-Sporting, Gonzalo Plata foi titular e que ficou marcado por uma superioridade equatoriana indiscutível, com 74 por cento de posse de bola e 14 remates.