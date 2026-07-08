O regresso da seleção brasileira a casa, após a eliminação no Mundial 2026 diante da Noruega, ficou marcada por um pequeno detalhe insólito: apenas um jogador embarcou no avião que aterrou esta madrugada (hora portuguesa) no Rio de Janeiro.

Os jogadores da seleção canarinha começaram a deixar o hotel The Ridge, onde estavam hospedados em Nova Jérsia, ainda na noite de domingo, após o jogo. O defesa do Flamengo Danilo, ex-FC Porto, acabou por ser o único a integrar a comitiva que regressou ao Brasil no avião da seleção.

O jogador foi acompanhado por alguns elementos da equipa técnica e pelo guarda-redes Léo Nannetti, também atleta do Flamengo, que, apesar de não integrar a convocatória, acompanhou o grupo nesta campanha do Mundial.

Na chegada ao aeroporto Danilo optou por não prestar declarações aos jornalistas presentes.