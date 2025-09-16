A Federação Internacional de Futebol (FIFA) vai distribuir 300 milhões de euros pelos clubes que tenham jogadores a atuar no Campeonato do Mundo de 2026, assim como na fase de qualificação para a prova.

Esta medida é inovadora, já que abrange também, pela primeira vez, os jogadores utilizados nesta primeira fase do Mundial 2026. A verba de 300 milhões é superior à entregue na edição de 2022, no Qatar, quando foram distribuídos cerca de 174 milhões de euros por 440 clubes.

Recorde-se que o Campeonato do Mundo de 2026 decorre entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.