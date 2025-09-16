FIFA distribui 300 milhões de euros aos clubes em função do Mundial de 2026
Medida abrange os jogadores que participam na fase final da competição, assim como na fase de qualificação
A Federação Internacional de Futebol (FIFA) vai distribuir 300 milhões de euros pelos clubes que tenham jogadores a atuar no Campeonato do Mundo de 2026, assim como na fase de qualificação para a prova.
Esta medida é inovadora, já que abrange também, pela primeira vez, os jogadores utilizados nesta primeira fase do Mundial 2026. A verba de 300 milhões é superior à entregue na edição de 2022, no Qatar, quando foram distribuídos cerca de 174 milhões de euros por 440 clubes.
Recorde-se que o Campeonato do Mundo de 2026 decorre entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.
An unprecedented total set aside to reward a record number of clubs 🙌— FIFA (@FIFAcom) September 16, 2025
For the first time, the FIFA Club Benefits Programme will directly reward all clubs releasing players for the FIFA World Cup Qualifiers.