Dos 15 membros da delegação iraniana para o Mundial 2026 que tiveram o visto americano rejeitado, dez apresentaram um recurso. Quatro desses membros venceram o requerimento contra a proibição de entrada nos Estados Unidos. Por outro lado, 11 funcionários iranianos continuam sem receber visto para pisar em solo americano.

Entre os seis membros que viram o recurso ser rejeitado está o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, um dos vice-presidentes da federação, dois administradores da equipa responsáveis pelas operações diárias, um assessor e um oficial de segurança.

O Irão, recorde-se, vai ficar alojado no México e só vai viajar para os Estados Unidos para realizar os jogos da fase de grupos.

Para o Campeonato do Mundo, o Irão estreia-se diante da Nova Zelândia no dia 16, às 02h00, em Los Angeles. Segue-se o jogo contra a Bélgica, no dia 21, e o Egipto, no dia 27.