Irão vence quatro recursos, mas 11 continuam sem poder entrar nos Estados Unidos
Equipa só entra em solo americano para realizar os jogos
Equipa só entra em solo americano para realizar os jogos
Dos 15 membros da delegação iraniana para o Mundial 2026 que tiveram o visto americano rejeitado, dez apresentaram um recurso. Quatro desses membros venceram o requerimento contra a proibição de entrada nos Estados Unidos. Por outro lado, 11 funcionários iranianos continuam sem receber visto para pisar em solo americano.
Entre os seis membros que viram o recurso ser rejeitado está o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, um dos vice-presidentes da federação, dois administradores da equipa responsáveis pelas operações diárias, um assessor e um oficial de segurança.
O Irão, recorde-se, vai ficar alojado no México e só vai viajar para os Estados Unidos para realizar os jogos da fase de grupos.
Para o Campeonato do Mundo, o Irão estreia-se diante da Nova Zelândia no dia 16, às 02h00, em Los Angeles. Segue-se o jogo contra a Bélgica, no dia 21, e o Egipto, no dia 27.