Jhon Arias: «Não competimos todos nas mesmas condições»
Médio colombiano diz que falhas na organização logística do Mundial prejudicaram os «cafeteros»
Médio colombiano diz que falhas na organização logística do Mundial prejudicaram os «cafeteros»
A Colômbia despediu-se do Mundial na noite de quarta-feira, após cair diante da Suíça nas grandes penalidades. Em declarações no final da partida, o médio colombiano Jhon Arias criticou a logística do Mundial.
O jogador do Palmeiras considerou que as várias viagens que a equipa teve de fazer durante a competição tiveram impacto no desempenho físico dos jogadores.
«É difícil responder porque posso vir a ser castigado, mas é assim que funciona esta indústria. Não competimos todos nas mesmas condições, mas isso não é um problema de agora e a tendência é piorar», começou por dizer.
Durante o torneio, a seleção colombiana não repetiu nenhuma cidade-sede. Na fase de grupos jogou na Cidade do México e Guadalajara, ambos no México, e em Miami, nos Estados Unidos. Nos 16 avos os «cafeteros» jogaram em Kansas City, também nos Estados Unidos. Já para o jogo dos oitavos, os colombianos tiveram de viajar até ao Canadá para jogar em Vancouver. Enquanto que esta deslocação obrigou a Colômbia a adaptar-se, mais uma vez, a um novo país, a Suíça disputou ali a terceira partida consecutiva.
«É assim que funciona o futebol, não é algo novo. Temos de competir onde estivermos. Óbvio que viajar para três países afetou a parte física, mas não é uma desculpa», concluiu o jogador.