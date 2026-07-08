A Colômbia despediu-se do Mundial na noite de quarta-feira, após cair diante da Suíça nas grandes penalidades. Em declarações no final da partida, o médio colombiano Jhon Arias criticou a logística do Mundial.

O jogador do Palmeiras considerou que as várias viagens que a equipa teve de fazer durante a competição tiveram impacto no desempenho físico dos jogadores.

«É difícil responder porque posso vir a ser castigado, mas é assim que funciona esta indústria. Não competimos todos nas mesmas condições, mas isso não é um problema de agora e a tendência é piorar», começou por dizer.

Durante o torneio, a seleção colombiana não repetiu nenhuma cidade-sede. Na fase de grupos jogou na Cidade do México e Guadalajara, ambos no México, e em Miami, nos Estados Unidos. Nos 16 avos os «cafeteros» jogaram em Kansas City, também nos Estados Unidos. Já para o jogo dos oitavos, os colombianos tiveram de viajar até ao Canadá para jogar em Vancouver. Enquanto que esta deslocação obrigou a Colômbia a adaptar-se, mais uma vez, a um novo país, a Suíça disputou ali a terceira partida consecutiva.

«É assim que funciona o futebol, não é algo novo. Temos de competir onde estivermos. Óbvio que viajar para três países afetou a parte física, mas não é uma desculpa», concluiu o jogador.