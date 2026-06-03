A República Democrática do Congo, adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial 2026, empatou esta quarta-feira frente à Dinamarca.

Num jogo sem golos, foi a formação nórdica que procurou chegar primeiro ao golo. A RD Congo foi somando também algumas ocasiões, mas ninguém foi capaz de desfazer o nulo.

Victor Froholdt, médio do FC Porto, começou no banco, mas foi opção no decorrer do segundo tempo. Simon Banza, ex-Sp. Braga, também entrou no jogo nos segundos 45 minutos, mas nem os «portugueses» foram capazes de marcar.

A RD Congo, recorde-se, defronta Portugal no dia 17 de junho, às 18h00.