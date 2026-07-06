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Há 29 min
VÍDEO: Cristiano Ronaldo em lágrimas após adeus de Portugal ao Mundial
Capitão completamente desanimado na despedida de Campeonatos do Mundo
AC
Capitão completamente desanimado na despedida de Campeonatos do Mundo
AC
Cristiano Ronaldo estava lavado em lágrimas após a derrota da seleção portuguesa com Espanha (1-0), nos oitavos de final do Mundial 2026.
O capitão português foi filmado no relvado, completamente abalado.
Ronaldo, recorde-se, já tinha anunciado na véspera que este seria o último Mundial com a equipa das Quinas.
Ronaldo chora na despedida da Seleção do Mundial FIFA 2026 😔#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Portugal pic.twitter.com/6unkwvS0RV— sport tv (@sporttvportugal) July 6, 2026
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