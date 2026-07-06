Cristiano Ronaldo estava lavado em lágrimas após a derrota da seleção portuguesa com Espanha (1-0), nos oitavos de final do Mundial 2026.

O capitão português foi filmado no relvado, completamente abalado.

Ronaldo, recorde-se, já tinha anunciado na véspera que este seria o último Mundial com a equipa das Quinas.

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