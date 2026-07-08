Federação do Egito contesta erros de arbitragem no jogo frente à Argentina
Organismo garante que vai acionar todos os mecanismos legais para defender os direitos da seleção
Organismo garante que vai acionar todos os mecanismos legais para defender os direitos da seleção
A Federação Egípcia de Futebol (EFA) emitiu esta quarta-feira um comunicado no qual manifesta «o seu profundo descontentamento» com o desempenho da equipa de arbitragem no jogo dos oitavos de final do Mundial diante da Argentina, que ditou o afastamento dos egípcios da competição.
A partida foi dirigida pelo árbitro francês François Letexier e ficou marcada por fortes críticas à falta de critérios e à má utilização do sistema de vídeo arbitragem (VAR). Segundo a EFA, várias decisões suscitaram «sérias preocupações e deixaram questões profundas sobre a coerência e a imparcialidade», afetando diretamente o rumo do encontro.
A posição do organismo egípcio surge na sequência de uma onda de contestação por parte de analistas desportivos e meios de comunicação social, tanto locais como internacionais, que apontam erros decisivos no polémico encontro.
Este cenário, de acordo com a EFA, expõe a gravidade da situação e reforça a «necessidade de assegurar os mais elevados padrões de integridade, justiça e transparência na arbitragem, sobretudo numa competição com a dimensão e importância do Mundial 2026».
«O futebol egípcio sempre respeitou os princípios do fair play, da integridade desportiva e do respeito pelo jogo. O que ocorreu gerou, compreensivelmente, uma frustração generalizada entre os nossos jogadores, equipa técnica e adeptos, que esperavam os mais elevados padrões de arbitragem», pode ler-se no documento.
A federação assegura que não irá «permanecer em silêncio» e promete acionar todos os mecanismos legais e regulamentares previstos para defender os direitos da seleção nacional, sublinhando que a integridade e o tratamento equitativo no Mundial de 2026 não podem ser tratados como questões secundárias.
Apesar da eliminação, o organismo fez questão de elogiar a prestação da seleção. A federação destacou ainda o «empenho, coragem e espírito de luta» dos faraós demonstrados em campo, afirmando que os jogadores deixaram uma «imagem honrosa» do futebol do país e conquistaram o «respeito de todos».