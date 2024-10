Os Emirados Árabes Unidos, de Paulo Bento, empataram a um golo, na receção à Coreia do Norte, num jogo a contar para a 3.ª jornada do Grupo A, na fase de qualificação asiática para o Mundial 2026.

Numa primeira parte sem golos, o primeiro surgiu apenas aos 66 minutos, por intermédio de Yahya Al Ghassani, que deu vantagem à formação orientada pelo técnico português. Só que bem perto do fim, os visitantes conseguiram chegar ao empate, graças ao golo de Il-Gwan Jong.

Este resultado deixa os Emirados Árabes Unidos no terceiro lugar, com quatro pontos, os mesmos do Qatar, sendo que ambas as seleções estão a três de Uzbequistão e Irão. Recorde-se que apenas os dois primeiros de cada grupo se apuram diretamente para o Mundial 2026, já que os terceiro e quarto classificados têm de disputar a quarta fase de qualificação.