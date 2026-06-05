Rayan Cherki marcou o golo francês na derrota por 2-1 frente à Costa do Marfim. No final do jogo, o médio do Manchester City mostrou-se confiante quanto à prestação de França no Mundial 2026, salientando que a equipa vai para «esmagar todos».

«Não vamos para o Mundial como favoritos, mas sim para esmagar todos. Eu e o Michael (Olise) nem precisamos de falar para nos entendermos. Se ele corta para dentro, não quero atrapalhar. É um entendimento mútuo do jogo. É maravilhoso e temos uma grande química na equipa», começou por dizer o médio ofensivo, em declarações à TF1.

Cherki aproveitou também para desvalorizar a derrota frente à Costa do Marfim, salientando que o objetivo dos jogos particulares é «voltar à forma».

«Há um pouco de cansaço, mas o objetivo é estarmos em boa forma no dia 16 de junho. Estes jogos amigáveis são um bónus», acrescentou.

Antes da partida para os Estados Unidos, recorde-se, a seleção francesa ainda defronta a Irlanda do Norte, no dia 8 de junho, às 20h10.