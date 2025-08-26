Mundial2026: Angola chama três «palancas» da liga portuguesa
Jonathan Buatu, Pedro Bondo e Beni Mukendi entre os eleitos do selecionador Pedro Gonçalves
Jonathan Buatu, Pedro Bondo e Beni Mukendi entre os eleitos do selecionador Pedro Gonçalves
Pedro Gonçalves, selecionador de Angola, convocou esta terça-feira 26 jogadores, entre os quais três que jogam na liga portuguesa, para os dois jogos de qualificação para o Mundial2026, com a Líbia e as Ilhas Maurícias.
Entre as escolhas do treinador português para os encontros agendados para 4 e 9 de setembro, figuram Jonathan Buatu (Gil Vicente), Pedro Bondo (Famalicão) e Beni Mukendi (Vitória de Guimarães).
As ausências de Gelson Dala, que alinha no Al-Wakrah, do Qatar, Mabululu, jogador do Al Ahly Tripoli, da Líbia, Bastos Kissanga, dos brasileiros do Botafogo, do Brasil, e Gilberto, do Petro de Luanda, são as principais surpresas na lista de convocados.
A seleção angolana segue na quarta posição do Grupo D da zona africana de apuramento para o Mundial2026, com sete pontos, a seis do líder Cabo Verde.
Lista de convocados:
Guarda-redes: Neblú (1.º de Agosto, Ang), Dominique (Etoile Carouge, Sui) e Agostinho (Wiliete de Benguela, Ang)
Defesas: Jonathan Buatu (Gil Vicente), David Carmo (Nottingham Forest, Ing), Kialonda Gaspar (Lecce, Ita), Eddie Afonso (Petro de Luanda, Ang), Clinton Mata (Lyon, Fra), Nuno Fortuna (Volos NFC, Gre), Luís Eusébio (Interclube, Ang), Hossi (Petro de Luanda, Ang) e Anderson Cruz (Petro de Luanda, Ang).
Médios: Fredy (Brodrum FK/Tur), Maestro (Alanyaspor/Tur), Beni Jetur (Wiliete de Benguela, Ang), Beni Mukendi (Vitória Guimarães), Show (Kocaelispor, Tur) e Pedro Bondo (Famalicão).
Avançados: Capita (Radomiak, Pol), Depú (Radomiak, Pol), Manuel Benson (Burnley, Ing), Milson (Estrela Vermelha, Ser), Zine (AEK Atenas, Gre), Mbala Nzola (Pisa, Ita), Randy Nteka (Rayo Vallecano, Esp) e Zito Luvumbo (Cagliari,Ita).