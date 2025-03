A seleção de Angola, orientada pelo português Pedro Gonçalves, empatou esta quinta-feira 1-1 na visita à Líbia, em jogo da 5.ª jornada do grupo D de qualificação africana para o Mundial2026. Um grupo que é liderado por Cabo Verde que, também esta quinta-feira, bateu as Maurícias por 1-0.

A Líbia, que segue na terceira posição do grupo, como oito pontos, inaugurou o marcador, aos 74 minutos, por Muaid Ellaf, após uma primeira parte dominada pelos palancas, que restabeleceram a igualdade já em período de compensação, aos 90+3, por Fredy Ribeiro, de livre direto.

O resultado mantém a seleção angolana, que soma quatro empates e uma vitória, no quarto lugar do grupo, com sete pontos, menos um do que a Líbia.

Na terça-feira, a equipa treinada por Pedro Gonçalves, recebe a congénere de Cabo Verde, que esta quinta-feira assumiu a liderança do Grupo, com 10 pontos, ao vencer, em casa, as Maurícias, por 1-0, com golo de Yannick Semedo, que joga no Vizela.

Os Camarões seguem na segunda posição do Grupo, com nove pontos, no qual as Maurícias ocupam o quinto lugar, com quatro, seguidas de Essuatini, que esta quinta-feira somou o primeiro ponto, ao empatar 1-1 na receção à seleção camaronesa.

Nos jogos desta quinta-feira, uma referência ainda para a derrota da Guiné-Bissau na visita à Serra Leoa (1-3), em jogo do Grupo A. Tamble Monteiro, avançado do Portimonense, marcou o golo solitário dos guineenses que, apesar do desaire, seguem na terceira posição do Grupo.

Os 54 países africanos, conforme o novo regulamento, foram divididos em nove grupos de seis seleções e os vencedores de cada grupo classificam-se automaticamente para o Mundial de 2026.

Os quatro melhores segundos classificados vão, depois, disputar um torneio que decide a equipa que vai representar África numa repescagem intercontinental, que poderá aumentar para 10 o número de países africanos no torneio a realizar no Canadá, nos Estados Unidos e no México em 2026.