Surpresa! A Alemanha entrou com o pé esquerdo na fase de qualificação europeia para o Mundial2026, com uma derrota, em Bratislava, diante da Eslováquia (0-2), num grupo que é liderado pela Irlanda do Norte que, também esta quinta-feira, bateu o Luxemburgo de Leandro Barreiro por 3-1.

Uma Alemanha, ainda em fase de renovação, que foi surpreendida por uma consistente Eslováquia e um inspirado Dávid Strelec. O jogador do Middlesbrough está ligado aos dois golos dos eslovacos, uma vez que fez a assistência para Hancko abrir o marcador, no final da primeira parte, antes de marcar ele próprio do segundo, a passe de Gyömbér, com um espetacular pontapé, logo a abrir a segunda parte.

A Alemanha, com um ataque poderoso, com Florian Wirtz, Goretzka e Gnabry no apoio direto a Nick Woltemade, ainda procurou reagir, instalando-se no meio-campo eslovaco, mas esbarrou na bem organizada defesa da casa.

A mannschaft acabou mesmo o jogo em branco, mas terá oportunidade de recuperar na classificação do Grupo A num grupo que conta ainda com o Luxemburgo e a Irlanda do Norte.

Irlanda do Norte bate Luxemburgo com dois benfiquistas

No outro jogo deste Grupo A, a Irlanda do Norte foi ao Luxemburgo vencer por 3-1 ed, para já, é o líder neste grupo.

A equipa da casa entrou com dois jogadores do Benfica como titulares, Leandro Barreiro, da equipa principal, e Tomas Cruz, a evoluir na equipa B, mas foram os visitantes que impuseram a sua lei, com Jamie Reid a abrir o marcador, logo aos 8 minutos, numa recarga a uma grande penalidade desperdiçada por Isaac Price.

O Luxemburgo ainda empatou, aos 30 minutos, por Dardari, mas os irlandeses recuperaram a vantagem logo a abrir a segunda parte, com um golo de Shea Charles. A equipa da casa ficou depois reduzida a dez, por expulsão de KOrac, por acumulação de amarelos, e a Irlanda do Norte acabou por fechar o resultado em 3-1, aos 70 minutos, com mais um golo de Justin Devenny.