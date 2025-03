Polónia e Finlândia destacaram-se no topo da classificação do Grupo G da fase qualificação europeia para o Mundial2026 ao vencerem, respetivamente, a Lituânia e Malta, esta sexta-feira, ambos por 1-0.

Começamos por Varsóvia, onde a Polónia teve de sofrer para somar os primeiros três pontos, graças a um golo do incontornável Robert Lewandowski já perto do final do jogo, aos 81 minutos, na sequência de um lance de envolvência dos polacos, com Kaminski a fazer a assistência para o remate do avançado do Barcelona, com a bola a sofrer um ressalto e a entrar junto ao ângulo.

Entretanto, em La Valetta, a Finlândia também entrou a ganhar nesta fase de qualificação, neste caso, fora de portas, em Malta. A equipa escandinava chegou ao intervalo já em vantagem, graças a um golo de Oliver Antman (38m), marcado numa recarga a um primeiro remate de Kallman, para depois gerir o jogo na segunda parte, numa partida em que os malteses acabaram reduzidos a dez por, expulsão de Kurt Shaw, aos 78 minutos.

Ficam, assim, definidos os primeiros líderes do Grupo G que vai ainda contar com a seleção derrotada do embate dos quartos de final da Liga das Nações entre os Países Baixos e Espanha que, na quinta-feira, empataram 2-2 no jogo da primeira mão da competição da UEFA.