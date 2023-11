A Nigéria comandada por José Peseiro concedeu o segundo empate consecutivo na fase de qualificação para o Mundial2026 e, com apenas dois jogos disputados, as Super Águias já estão numa situação complicada, num grupo liderado pela África do Sul.

Três dias depois do empate, em casa, diante do Lesotho (1-1), a Nigéria voltou a marcar passo, agora na visita ao Zimbabwé (1-1) e, ao fim de dois jogos, soma apenas dois pontos.

A equipa comandada por José Peseiro esteve mesmo a perder, depois da equipa da casa adiantar-se no marcador, com um golo de Musona aos 26 minutos. Kelechi, jogador do Leicester, acabou por marcar o golo do empate, aos 67 minutos, mas as Super Águias já não conseguiram chegar à vitória e continuam atrás da África do Sul que, até ao momento, fez apenas um jogo.

Entretanto, no Grupo G, Moçambique, depois da promissora vitória no Botswana (3-2), perdeu este domingo, em casa, na receção à favorita Argélia (0-2) que, com sob a batuta de Mahrez e com Slimani no ataque, venceu com golos de Chaibi (69m) e Zerrouki (80m).

Neste grupo, a Argélia é líder com duas vitórias, à frente de Moçambique e Guiné, ambos com três pontos, e ainda do Botswana, Uganda e Somália, todos ainda sem pontos.

Nos jogos deste domingo, uma referência ainda para a vitória do Gabão na vista ao Burundi (2-1), em jogo do Grupo F.