A Colômbia goleou esta terça-feira o Chile por 4-0, em Barranquilla, e alcançou a Argentina no topo da classificação da qualificação sul-americana para o Mundial2026.

Depois do surpreendente desaire diante da Bolívia, os cafeteros entraram com tudo no jogo desta noite, com três jogadores que já passaram pela liga portuguesa: Santiago Arias (ex-Sporting), Luiz Díaz (ex-FC Porto) e James Rodríguez (Ex-FC Porto).

A equipa da casa abriu o marcador, aos 34 minutos, na sequência de um pontapé de canto, com Davinson Sánchez a marcar de cabeça, já depois de Córdoba e Santiago Arias terem tido oportunidades flagrantes para marcar.

Já na segunda parte, aos 52 minutos, Luiz Díaz, a passe de James Rodríguez, fez o 2-0 e a Colômbia acabou por chegar à goleada, com mais dois golos, marcados por Jhon Durán (82m) e Sinesterra (90+3m), nos últimos instantes do jogo.

Com esta vitória, a Colômbia segue no segundo lugar, mas, agora, com os mesmos pontos 19 do que a líder Argentina que, esta quarta-feira, recebe a Bolívia. O Chile, por seu lado, segue no último lugar da classificação, com apenas cinco pontos.

