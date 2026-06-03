Comprar e trocar cromos é uma experiência reforçada em ano de Europeu ou Mundial. E o facto de o Mundial 2026 ser potencialmente o último de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi gerou uma procura louca. Por isso, as autoridades deixam vários alertas.

A elevada procura leva a «novas burlas», envolvendo a venda de material contrafeito.

A venda de caixas de cromos a preços consideravelmente baixos, os pedidos de pagamento imediato, as trocas de falsificações muito semelhantes às originais, a qualidade do papel e a ausência de hologramas e selos oficiais são alguns sinais a ter em atenção.