Roberto Martínez, em declarações na conferência de imprensa, após o nulo entre Colômbia e Portugal, na última jornada do Grupo K do Mundial 2026:

Análise ao empate diante da Colômbia

«O jogo foi fantástico. Com duas equipas já apuradas, este terceiro jogo podia ser uma formalidade, mas não foi isso, foram duas equipas a tentar ganhar. Depois deste jogo estamos muito mais preparados.»

Elogios à exibição de Diogo Costa

«Muito contente com a intensidade defensiva e com a exibição do Diogo Costa. Deixámos Colômbia ter o jogo que queria, com duelos e transições, e não conseguimos tomar as decisões certas para controlar o jogo. Foi um teste muito valioso e já mostrámos que somos um grupo autocrítico. Três jogos, momento de avaliar e preparar o jogo com a Croácia.»

Utilização de Ronaldo durante 90 minutos

«Monitorizamos toda a informação, nos jogos e nos treinos. Diferentes posições têm exigências diferentes e o Cristiano costuma estar no lugar certo e no momento certo. Não existiu nenhum problema físico e mental em jogar os 90 minutos. Talvez no próximo seja diferente, mas é um jogador igual aos outros.»