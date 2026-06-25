A frase acima é associada a um colombiano – Pablo Escobar -, foi amplificada pela série Narcos, da Netflix, e posta em prática por um ex-Sporting. Significa algo como 'dinheiro ou chumbo', um ultimato associado aos cartéis de droga sul-americanos.

Transportando a expressão para o futebol, com as devidas distâncias, foi isso mesmo que o Equador fez à toda-poderosa Alemanha (ou, se quisermos, os 'gringos') – um ultimato. Gonzalo Plata (lembra-se?) deu o tiro final no assalto aos dezasseis avos de final. E Portugal... terá de ficar colado ao sofá, à espera de novos episódios. Ainda não está matematicamente qualificado para a próxima fase.

Este foi um verdadeiro jogo de Mundial. Equador e Alemanha, dois intervenientes que raramente se cruzam, travaram um duelo que nunca esteve decidido e em que os jogadores estiveram de coração na boca. O resultado, surpreendente, será relembrado por muitos anos.

RECORDE AQUI O FILME DO JOGO.

Jogo arbitrado por uma mulher (que teve bastante trabalho)

O Equador bateu a Alemanha por 2-1 na última jornada do Grupo E, nesta quinta-feira, e seguiu em frente como um dos melhores oito terceiros classificados. O grande herói da partida jogou no Sporting – Gonzalo Plata. Lembra-se dele? Aos 25 anos, atingiu o apogeu da sua carreira ao enganar o monstruoso Manuel Neuer.

Nova Iorque, cidade progressista, foi o palco do primeiro jogo deste Mundial arbitrado por uma mulher. Na verdade, um quarteto feminino, juntamente com as assistentes e a quarta árbitra. Tori Penso teve essa responsabilidade. E muito trabalho.

O duelo começou a um ritmo frenético. Logo à passagem do terceiro minuto, Leroy Sané foi mais feliz do que nos dois jogos anteriores, em que tinha passado muito despercebido. O extremo do Galatasaray finalizou bem de primeira em zona frontal e celebrou.

Qual o problema? Parece ter havido falta da Alemanha antes do golo. Pavlovic acertou com o pé na cara de Pedro Vite, num lance de aparente pé em riste. A árbitra nada assinalou e o VAR Joe Dickinson não alertou a juíza. Foi um lance que correu as redes sociais.

This wasn't deemed a high foot in the build up to Germany's opener vs. Ecuador 🤔 pic.twitter.com/uj6ZGIJ4HX — B/R Football (@brfootball) June 25, 2026

Mas a resposta sul-americana foi imediata. Aos 9 minutos, Nilson Angulo arranjou espaço à entrada da área e rematou com efeito para baixo, ao poste mais distante. Neuer pareceu surpreendido, pois a bola passou entre as pernas de um defesa, e beijou as redes. Foi o primeiro golo esta temporada do jovem extremo do Sunderland.

Segunda parte também começou com polémica, mas melhor desfecho

A primeira parte não teve muitos outros motivos de interesse. Ao intervalo, Nagelsmann rendeu o amarelado Pavlovic (por outro lance) pelo criativo Angelo Stiller. Mas a segunda parte começou tal como a primeira – com polémica.

Havertz caiu na grande área do Equador, Tori Penso assinalou grande penalidade e os equatorianos voltaram a ficar em polvorosa. Porquê? Houve uma falta anterior na jogada de Leroy Sané sobre Pedro Vite (a mesma vítima). O VAR alertou, desta vez, Penso. A juíza reverteu a decisão e seguiu jogo.

A toada física do encontro manteve-se. Poucas chances, muitos duelos. O Equador orgulhava-se de equilibrar o duelo e teve a merecida recompensa. E com um ex-Sporting a saltar para as capas dos jornais equatorianos.

Num canto batido à direita, aos 77 minutos, um desvio de Kevin Rodrigues ao primeiro poste teve um segundo toque de Plata, sagaz, a enganar Neuer, que já se preparava para agarrar a bola tranquilamente. O experiente alemão foi enganado.

A verdade é que os sul-americanos foram os mais perigosos até ao final do encontro, com transições rápidas que puseram os alemães em sentido. Deniz Undav, arma secreta de Nagelsmann, não teve efeito desta vez, tendo sido lançado na última meia-hora.

Uma Alemanha algo adormecida pelo apuramento assegurado acabou surpreendida pelo bravo Equador. Justiça poética após o drama inicial da partida. Os germânicos mantiveram, apesar disso, o primeiro lugar do Grupo, com 6 pontos, os mesmos da Costa do Marfim, que bateu Curaçao. O Equador assegurou 4 pontos e será um dos 8 melhores terceiros classificados. A festa continua.

A Figura: Gonzalo Plata

Para o adepto médio de futebol europeu, Plata está algo desaparecido do mapa. Não singrou no Sporting, já esteve no Valladolid, Al-Sadd... mas voltou a ganhar um novo fôlego no Flamengo. O atleta orientado por Leonardo Jardim foi feliz aos 77 minutos com um dos golos mais importantes do seu país. Saltou para a eternidade.

O Momento: golo de Plata, 77m

Foi o lance definidor do jogo e do Grupo E. Neuer parecia tão certo de que ia agarrar a bola... mas surgiu o esguio Gonzalo Plata, com um desvio memorável.