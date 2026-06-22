A passagem de uma «tempestade severa» em Filadélfia obrigou à interrupção do França-Iraque, da segunda jornada do Grupo I do Mundial 2026, na noite desta segunda-feira.

A partida foi suspensa ao intervalo, quando os gauleses venciam por 1-0, com um golo de Kylian Mbappé, na centésima internacionalização por França.

Já havia previsões meteorológicas que apontavam para a passagem de uma tempestade. Durante a primeira meia-hora, não houve chuva em Filadélfia. A partir daí, a precipitação abateu-se sobre o recinto, que não tem cobertura.

O duelo esteve parado durante meia-hora. Ao fim desses 30 minutos, a organização da partida anunciou através do sistema de som do estádio que as condições adversas persistiam. 

[Notícia atualizada às 23h42]

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