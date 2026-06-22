A passagem de uma «tempestade severa» em Filadélfia obrigou à interrupção do França-Iraque, da segunda jornada do Grupo I do Mundial 2026, na noite desta segunda-feira.

A partida foi suspensa ao intervalo, quando os gauleses venciam por 1-0, com um golo de Kylian Mbappé, na centésima internacionalização por França.

Já havia previsões meteorológicas que apontavam para a passagem de uma tempestade. Durante a primeira meia-hora, não houve chuva em Filadélfia. A partir daí, a precipitação abateu-se sobre o recinto, que não tem cobertura.

O duelo esteve parado durante meia-hora. Ao fim desses 30 minutos, a organização da partida anunciou através do sistema de som do estádio que as condições adversas persistiam.

For the first time this World Cup, play has been halted between France and Iraq due to severe weather warnings in Philadelphia ⛈️ pic.twitter.com/TnwpC4nlJL — B/R Football (@brfootball) June 22, 2026

[Notícia atualizada às 23h42]