A mãe de Vozinha já pode ver o filho de 40 anos brilhar no Mundial 2026. Depois de o guarda-redes de Cabo Verde lamentar a ausência da mãe no empate com Espanha (0-0), Ana Cândida Évora prepara-se para viajar para Miami.

«Estou muito feliz. Está tudo a acontecer muito rápido, mas estou muito feliz. Vou ver o meu filho no Mundial. Vou para lhe dar força e coragem. Vou abraçá-lo depois do jogo», disse à BBC.

Parte fundamental neste processo foi Hakeem Jeffries, líder democrata na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que pressionou as autoridades para baixarem os custos do visto e acelerarem os processos burocráticos.

De recordar que Vozinha é o jogador mais velho a estrear-se por uma seleção num Mundial.

Cabo Verde leva um ponto no Grupo H, tal como Uruguai, Arábia Saudita e Espanha. No domingo (23h), em Miami, Cabo Verde mede forças com o Uruguai, depois de a Espanha defrontar a Arábia Saudita (17h) em Atlanta.