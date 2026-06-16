Mundial2026
Há 1h e 3min
Mundial 2026: Neymar treina pela primeira vez após sofrer lesão
Avançado do Santos esteve afastado quase duas semanas devido a um problema muscular
DIM
Avançado do Santos esteve afastado quase duas semanas devido a um problema muscular
DIM
Após ter falhado o jogo de estreia do Brasil neste Mundial 2026, Neymar realizou o primeiro treino pela «canarinha» desde que foi diagnosticado com uma lesão muscular.
Recorde-se que o avançado do Santos ficou afastado dos relvados durante quase duas semanas, tendo regressado aos treinos no estágio que os brasileiros estão a realizar em Columbia Park.
Manhã de treino concluída em Nova Jersey! 🇧🇷🫶#BateNoPeito— brasil (@CBF_Futebol) June 16, 2026
📸 Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/KW4iqC38ti
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