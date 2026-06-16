Após ter falhado o jogo de estreia do Brasil neste Mundial 2026, Neymar realizou o primeiro treino pela «canarinha» desde que foi diagnosticado com uma lesão muscular.

Recorde-se que o avançado do Santos ficou afastado dos relvados durante quase duas semanas, tendo regressado aos treinos no estágio que os brasileiros estão a realizar em Columbia Park.