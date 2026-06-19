Por terem todas números e nomes diferentes, não há camisolas iguais neste Mundial 2026, mas há mais detalhes que fazem com que cada «manto» vestido por cada jogador seja uma peça única.

Os badges (emblemas) nas mangas das camisolas dos jogadores diferem consoante o passado dos futebolistas e das respetivas seleções no mais importante torneio de futebol do planeta.

Cristiano Ronaldo, por exemplo, tem um emblema «legacy», a que só ele e outros quatro jogador presentes neste Mundial também têm direito: Lionel Messi (Argentina), Luka Modric (Croácia), Manuel Neuer (Argentina) e Yuto Nagatoma (Japão). Este detalhe é alusivo a pelo menos cinco participações em campeonatos do Mundo. Guillermo Ochoa, guarda-redes mexicano, está na sexta participação em Mundiais, mas só entrou em campo em três, razão pela qual não teve direito ao distintivo.

Lionel Messi é um dos jogadores com mais «badges» na camisola. Além da de campeão do Mundo em título, ao peito, e da alusiva à conquista de um título mundial de seleções no passado (todas as seleções campeão têm esse símbolo a dourado) na manga direita, tem no braço esquerdo um emblema Bola de Ouro, que partilha, por exemplo, com Luka Modric.

Há ainda quem carregue a Bota de Ouro e a Luva de Ouro.

Veja na galeria associada todos os badges especiais deste Mundial e o que significam