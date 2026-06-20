Depois de uma estreia com a eficiência e a tranquilidade a que os suecos nos habituaram, com uma goleada por 5-1 sobre a Tunísia, a Suécia foi desmontada facilmente (lembrando uma célebre marca daquele país) neste sábado pelos Países Baixos.

Os neerlandeses respeitaram o manual de instruções e aplicaram um 5-1 com naturalidade, numa fórmula repetida até à exaustão. Aproveitando a velocidade nos corredores de Dumfries e Van de Ven, apostaram nos cruzamentos rasteiros para o interior da área. Os avançados estavam lá para encostar.

Em reação a um empate desanimador contra o Japão na primeira jornada, os Países Baixos emergiram deste confronto como a equipa mais forte do Grupo F, com Brian Brobbey e Cody Gakpo a bisarem. Não sabemos se já podemos falar de uma nova ‘Laranja Mecânica’. Por enquanto, tratemos esta equipa de Koeman como a ‘Maquineta Alaranjada’.

RECORDE O FILME DO JOGO.

Aposta de Ronald Koeman no onze revelou-se acertada

A Suécia apresentou com um 5-3-2 algo conservador, gizado pelo inglês Graham Potter, com Viktor Gyökeres e Gustaf Lagerbielke no onze inicial. Após a goleada sobre a Tunísia na primeira jornada, talvez se esperasse mais algum rasgo nórdico. A verdade é que a oleada maquineta alaranjada assumiu, com o embalo dos adeptos, as despesas do jogo.

A única alteração de Koeman face ao primeiro jogo deu frutos. Brobbey colheu duas laranjas ainda antes da pausa para hidratação com golos à ponta-de-lança. Duas jogadas parecidas, mas vindas de corredores diferentes. Aos sete minutos, Gakpo serviu Brobbey num cruzamento rasteiro.

Aos 17m, foi a vez de Denzel Dumfries, dado como reforço de José Mourinho no Real Madrid, assistir Brobbey. Já tinha feito um passe ainda melhor, instantes antes. O avançado do Sunderland, que só tinha um golo pela Seleção, bisava contra a Suécia.

Os últimos minutos da primeira parte trouxeram uma Suécia mais perigosa nas transições, embora faltasse quase sempre a presença de jogadores nos corredores. Gyokeres e Isak tentavam combinar na frente. O ex-avançado do Sporting teve algumas tentativas negadas por Bart Verbruggen, que estava seguríssimo. O maior calafrio sueco acabou anulado pelo VAR – golo do bracarense Gustaf Lagerbielke, de cabeça, revertido por fora-de-jogo.

Lagerbielke teve golo anulado, mas a segunda parte manteve a toada

Se se podia esperar alterações por parte da Suécia ao intervalo, Potter não mudou qualquer elemento. E na entrada da segunda metade, os Países Baixos voltaram a marcar, aplicando a mesma fórmula da primeira parte. Dumfries junto à linha de fundo para cruzar rasteiro e Gakpo finalizou ao segundo poste.

A Suécia ainda teve uma palavra a dizer assim que fez alterações, à entrada da hora de jogo. Acabado de entrar, Anthony Elanga, ex-Manchester United, fez uma diagonal nas costas da defesa e finalizou cruzado para dentro da baliza. Porém, os neerlandeses ainda fizeram uma declaração de intenções com novo golo em cima dos 90m. Summerville voltou a faturar um grande golo, dias depois de destacar-se contra o Japão.

Os Países Baixos ficam (por enquanto) no primeiro lugar do Grupo F, com quatro pontos, mais um do que os suecos. Japão pode ainda igualar os neerlandeses se vencer a Tunísia, que tem procura o primeiro ponto.

A Figura: Brian Brobbey

Já não é o promissor avançado do Ajax ou sequer rotulado de ‘next big thing’ dos Países Baixos. Com 24 anos e após uma temporada quase anónima no Sunderland, na Premier League, Brobbey foi aposta de Ronald Koeman para este jogo e correspondeu imediatamente. Bisou num trabalho excecional de ponta-de-lança, desviando a bola ao primeiro toque na pequena área. Cody Gakpo também bisou e ainda assistiu, mas Brobbey ficará na memória dos neerlandeses como uma aposta certeira.

O Momento: 3-0 dos Países Baixos, 48m

Se a Suécia podia ter alguma esperança de discutir o jogo na segunda parte, Dumfries e Gakpo encarregaram-se de repôr o domínio neerlandês numa jogada estudada a papel químico. Cruzamento rasteiro ao segundo poste e golo do extremo do Liverpool. Fácil.