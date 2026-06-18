A Inglaterra venceu a Croácia esta quarta-feira (4-2), no sétimo dia do Mundial de 2026, mas o jogo ficou marcado por um momento inusitado anterior ao apito inicial.

Durante o hino nacional do país dos três leões, os fotógrafos estavam quase colados aos elementos do banco inglês.

O selecionador Thomas Tuchel não conseguiu ver a sua equipa durante aquele momento memorável e mostrou o seu descontentamento: «Tenho de vos contar uma coisa, estou a implorar à FIFA para mudar o posicionamento dos fotógrafos durante o hino nacional, porque eu não consegui ver a minha equipa.»

«Estava à espera deste momento. Era um momento muito especial e eu estava em frente a uma parede de 50 fotógrafos, a meio metro de distância, e não consegui ver um único jogador. Estragou um pouco a minha experiência», disse o técnico na conferência de imprensa pós-jogo.

A Inglaterra conquistou os três pontos e partilha a liderança do Grupo L com o Gana, de Carlos Queiroz.