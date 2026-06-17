Mundial2026
Há 19 min
SONDAGEM: qual deve ser a dupla de centrais de Portugal contra a RD Congo?
Rúben Dias não conta (pelo menos) para o primeiro jogo no Mundial
Rúben Dias não conta (pelo menos) para o primeiro jogo no Mundial
Em dia de estreia no Mundial 2026 para a seleção portuguesa, pelas 18h00, contra a RD Congo, Roberto Martínez anunciou na antevisão que Rúben Dias não estará disponível por motivos físicos. Assim sendo, restam três opções: Tomás Araújo, Gonçalo Inácio e Renato Veiga. Quem deve jogar?
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