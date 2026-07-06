Portugal-Espanha (ONZES OFICIAIS): Félix é titular e Leão começa no banco
Roberto Martínez faz apenas uma alteração no onze
Roberto Martínez faz apenas uma alteração no onze
João Félix é a principal novidade no onze de Portugal para defrontar a Espanha, nos oitavos de final do Mundial 2026.
Depois de ter sido titular diante do Uzbequistão e da Colômbia, Félix saltou do onze no jogo dos 16 avos frente à Croácia. Agora, o avançado do Al Nassr passa novamente para a titularidade e, em sentido contrário, Rafael Leão irá começar a partida no banco.
Quanto ao resto, Roberto Martínez mantém os mesmos jogadores.
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O selecionador espanhol Luis de La Fuente repete a equipa que utilizou nos 16 avos, diante da Áustria.
A seleção portuguesa defronta Espanha esta segunda-feira, às 20h00, num jogo dos oitavos de final do Mundial 2026, em Arlington, nos Estados Unidos, no Estádio AT&T.
OS ONZES OFICIAIS
ONZE DE PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; João Félix, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.
Suplentes de Portugal: José Sá e Rui Silva; Nélson Semedo, Tomás Araújo, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Samú Costa, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Rúben Neves, Trincão, Rafael Leão, Francisco Conceição, Gonçalo Guedes e Gonçalo Ramos.
ONZE DE ESPANHA: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte e Cucurella; Pedri e Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Baena; Oyarzabal.
Suplentes de Espanha: David Raya e Joan García; Marc Pubill, Grimalco, Eric Garcia, Marcos Llorente, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Gavi, Zubimendi, Ferran Torres, Yeremy Pino, Nico Williams, Victor Muñoz e Borja Iglesias.