O novo presidente da Federação de Espanha, Pedro Rocha, recebeu este sábado os seus homólogos de Portugal, Fernando Gomes, e de Marrocos, Fouzi Lekjaa, para avaliar e reforçar a candidatura conjunta dos três países à organização do Mundial 2030.

A FIFA vai anunciar o organizador do Mundial 2030 em dezembro de 2024 e Fernando Gomes está convencido que a candidatura liderada pelos dois países ibéricos continua a ser a que está mais bem posicionada para acolher a competição.

«Estamos convictos de que não haverá melhor proposta do que a nossa. Trabalhamos há anos em coordenação com os melhores profissionais para alcançar os melhores resultados», destacou o presidente da federação portuguesa no final da reunião que decorreu na Cidade do Futebol de Laz Rozas.

Pedro Rocha, que sucedeu a Luis Rubiales, depois da polémica no Mundial feminino, também manifestou a mesma confiança após esta reunião. «Caminhamos e avançamos de mãos dadas com um objetivo que nos move e entusiasma. O projeto do Campeonato do Mundo está mais forte do que nunca com a integração de Marrocos nas nossas equipas de trabalho», destacou.

Marrocos foi o terceiro país a juntar-se a esta candidatura e o seu presidente, Fouzi Lekjaa, manifestou-se satisfeito com os passos dados. «Sabemos da grande responsabilidade que temos porque estamos perante uma oportunidade histórica. Vamos somar os nossos melhores esforços a uma grande equipa de profissionais que estão a trabalhar arduamente para alcançar o objetivo. É uma honra para nós juntarmo-nos a uma candidatura desta força e alcance», destacou também o líder marroquino