As federações de futebol de Portugal e de Espanha estiveram reunidas esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, dando seguimento ao projeto de candidatura ao Campeonato do Mundo 2030.

Segundo divulgou a Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes e o seu homólogo, Luis Rubiales, participaram no encontro que «delineou diferentes aspetos de uma candidatura que continua em construção».

As equipas de projeto das duas federações, que trabalham em conjunto há vários meses, partilharam diferentes matérias para aperfeiçoar uma proposta de candidatura «entusiasmante e vencedora».