A Federação de Marrocos está determinada em ser protagonista na divisão da organização do Mundial2030 com Portugal e Espanha e, nesse sentido, anunciou a construção de um mega estádio em Casablanca, com capacidade para 113 mil adeptos, assumindo, desde já, a corrida para receber a final que vai determinar o novo campeão do Mundo em 2030. Além disso, o presidente da federação marroquina, Fouzi Lekjaa, confidenciou que, ainda antes do Campeonato do Mundo, os três países vão receber o Mundial de Clubes para testar os recintos para a maior prova das seleções.

Marrocos já tinha planos definidos para reformular alguns dos estádios apresentados na candidatura, aumentar a capacidade de outros, mas também a construção de um novo recinto em Casablanca que, pelas palavras de Lekjaa, será candidato a receber a final do Mundial2030 que tem sido apontada ao renovado Santiago Bernabéu, do Real Madrid. «O novo estádio terá capacidade para mais de 110 mil pessoas e poderá receber o evento mais importante do Mundial2030», revelou Lekjaa numa recente entrevista à Asharq Sport.

«O local do futuro Grand Stade de Casablanca já está identificado na região de Benslimane. Já abrimos um concurso arquitetónico. Quando estiver concluído, este estádio estará entre os mais prestigiosos do mundo, será um símbolo de orgulho, não só para os adeptos de Casablanca, mas para todos os marroquinos», destacou também Lekjaa, neste caso numa entrevista ao Médias24, apontando que o novo recinto esteja concluído em 2028.

O presidente da federação marroquina revelou ainda que os três países organizadores vão, ainda antes do Mundial, receber o Mundial de Clubes. «Está previsto que Marrocos receba, em parceria com Espanha e Portugal, o Mundial de Clubes de 2029 no seu novo formato com 32 equipas. A organização desta prova vai permitir um ensaio para o Mundial», revelou ainda o dirigente.

A imprensa marroquina dá conta de um investimento a rondar os 500 milhões de euros para a construção do novo estádio que será o maior do continente africano e o segundo maior do mundo.

