Portugal, Espanha e Marrocos vão organizar o Mundial2030 e Cristiano Ronaldo já reagiu ao anúncio oficial da FIFA, que aconteceu esta quarta-feira.

O capitão da Seleção Nacional mostrou-se orgulhoso pela prova também se realizar em solo português e garantiu que a partir deste momento, esta conquista também passa a ser «responsabilidade de todos os portugueses».

«É uma grande alegria e um orgulho enorme saber que o meu país vai receber o Campeonato do Mundo de 2030 e que a seleção de Portugal vai poder jogar em casa e perante os seus adeptos os jogos de uma tão importante competição», referiu.

«É uma conquista extraordinária da Federação Portuguesa de Futebol e do seu presidente, Fernando Gomes, e a partir de hoje uma responsabilidade de todos os portugueses. Tenho a certeza que, juntamente com Espanha e Marrocos, farão deste Mundial uma oportunidade única de promoção do nosso país», acrescentou CR7.

Recorde-se que os três estádios que vão acolher jogos do Mundial2030 em Portugal são o Estádio da Luz, o Estádio José Alvalade e o Estádio do Dragão.