A realização do Mundial2030 deve gerar uma receita fiscal de 400 milhões de euros em Portugal.

De acordo com um estudo realizado pela PwC (PricewaterhouseCoopers), os impostos derivados do consumo, produção e salários associados ao impacto do evento estão na origem desta estimativa, sendo que a prova deve também impactar de forma positiva a balança de pagamentos de Portugal.

«A atividade económica impulsionada pelo evento deverá contribuir para uma receita fiscal entre os 312 e os 394 milhões de euros, o que representa 0,37 por cento da receita fiscal de 2023. Este valor inclui os investimentos diretamente atribuíveis ao Mundial previstos em estádios e centros de treino, cuja despesa é realizada na economia nacional. No total estima-se um investimento de dez milhões de euros», pode ler-se no estudo.

«Por cada euro investido em infraestruturas desportivas, será gerado um retorno de cerca de 8,5 euros em bem-estar, refletindo o impacto transformador do evento na coesão social, no orgulho nacional e perceção de Portugal como um país unido e hospitaleiro», realça a empresa.

Recorde-se que a organização do Mundial2030 será dividida entre Portugal, Espanha e Marrocos, sendo que apenas três estádios lusos irão receber encontros da prova, sendo eles o Estádio da Luz, o Estádio José Alvalade e o Estádio do Dragão.