Um estudo realizado pela PwC (PricewaterhouseCoopers) prevê que a organização do Mundial2030 possa trazer um impacto de mais de 800 milhões de euros no PIB de Portugal.

De acordo com a informação disponibilizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), devem visitar o país entre 300 e 500 mil pessoas, sendo que o gasto deverá estar entre os 500 e os 660 milhões de euros em comércio, produtos e serviços locais.

O mesmo estudo garante que para além do impacto económico e social imediato, o Mundial «deixará um legado duradouro na marca Portugal», assim como no turismo, qualidade de emprego e relações internacionais do país, entre outros.

Recorde-se que o Mundial2030 será organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, sendo que os primeiros três jogos da competição vão decorrer na Argentina, Uruguai e Paraguai, como forma de celebrar o centenário da competição.