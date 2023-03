O presidente da Federação de Futebol da Ucrânia, Andrii Pavelko, foi suspenso do cargo pela justiça do seu país durante dois meses, acusado de corrupção. Esta situação pode enfraquecer a candidatura à organização do Mundial2030, na qual Ucrânia se tinha juntado a Portugal e Espanha.

Isto porque a FIFA e a UEFA contemplam a exclusão de candidaturas à organização de eventos dos países que não respeitem a imunidade das suas federações perante a justiça das suas nações.

Detido no final de novembro com a acusação de apropriação indevida de verbas destinadas à construção de uma fábrica de relvados artificiais para campos de futebol, o dirigente já tinha sido suspenso em fevereiro, por um mês, mas não chegou a cumprir o castigo.

Pavelko alegou que os estatutos da UEFA e da FIFA não permitem o julgamento de casos de futebol na justiça civil: a federação já anunciou que vai voltar a recorrer.

A Ucrânia foi desafiada por Portugal e Espanha a juntar-se à candidatura Ibérica como um ato de solidariedade e ajuda na reconstrução do país, contudo o prolongar da guerra com a Rússia também não ajuda as pretensões conjuntas.

Em junho, a FIFA vai divulgar as candidaturas válidas para albergar o campeonato do Mundo de 2030, com o vencedor a ser conhecido no congresso do organismo de 2024.