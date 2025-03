O presidente da Federação Egípcia de Futebol, Hani Abou Rida, pediu esta quarta-feira à FIFA que conceda ao Egito a organização de um dos grupos do Mundial 2034, que decorrerá na Arábia Saudita, durante o Congresso da Confederação Africana de Futebol (CAF), no Cairo.

«Conceda a honra de organizar um dos grupos do Mundial 2034», disse Abou Rida, dirigindo-se a Gianni Infantino, presidente da FIFA.

A solicitação deve-se ao centenário da primeira participação do Egito e de uma seleção africana numa fase final do Campeonato do Mundo, em 1934, em Itália.