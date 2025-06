Com Diogo Costa ausente por lesão, é Cláudio Ramos que vai defender a baliza do FC Porto na estreia dos dragões no Mundial de Clubes, neste domingo às 23h00, menos cinco horas em Nova Jérsia, onde se realiza a partida com o Palmeiras.

Martín Anselmi mostrou total confiança no substituto do habitual titular dos azuis e brancos e da Seleção Nacional.

«Não há Diogo Costa? Mas temos o Cláudio, quem tem grandeza, já nos representou em várias ocasiões, está preparado, é um dos capitães da equipa e está há cinco anos no clube. Quando foi a vez dele, esteve muito bem. Sabemos o que representa um jogador com a magnitude do Diogo Costa, que é um dos capitães da nossa equipa e acabou de ser campeão com Portugal. Temos temos plena confiança de que o Cláudio Ramos vai exibir-se ao melhor nível possível», apontou o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão realizada no MetLife Stadium.